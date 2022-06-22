台電員工欲檢修時被民宅看門狗撲腿吠叫，竟反持棍棒追打、丟石頭。

昨(21)日下午4時許，台電人員至桃園市新屋區某住宅檢修時，民宅有隻被鏈條綁住的黑狗突衝出差點咬傷台電人員，豈料，當台電人員要離開時，卻拿黃色棍棒朝黑狗揮打，黑狗受驚嚇，跳牆逃開，但台電人員卻繞到另一側繼續持棍棒揮打，並且另一位台電人員也拿石頭丟黑狗；網友見影片也罵翻「嚇阻就夠了，何必咄咄相逼」。

臉書「記者爆料網」昨(21)日曝光1段56秒影片，影片中監視器拍攝地點在桃園市新屋區某民宅，1輛台電工程救險車停在民宅外，要資深的台電人員拿著黃色棍棒欲檢修時，突然有隻被鏈住的黑狗往前衝，差點咬到資深台電人員，黑狗見資深台電人員離開後，也吠了幾聲示警；待台電工程車要離開時，卻看見較資深的台電人員又拿著黃色棍棒朝黑狗揮打，見黑狗逃離後，卻又拿石頭丟黑狗。

看門狗遭台電員工持棍棒追打，急跳牆至另一邊躲著。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

看門狗後續遭2名台電員工持棍棒揮打與被丟石頭。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

此時，從另一個角度的監視器可見，黑狗受到驚嚇，急著跳上矮牆逃開，但礙於身上還被綁著鏈條，只能躲在牆的另一邊，資深台電人員見黑狗跳走，便繞去另一邊拿黃色棍棒用力揮打3下離開，沒多久又有一位年輕台電人員下車，拿石頭丟黑狗。

影片一出，網友紛紛留言表示，「嚇阻就夠了，何必咄咄相逼」、「可能被咬過」、「這鏈條好長喔！但這如果小孩或老人走過去應該又要出事了」、「踏入私人地了唷」、「台電人員壓力山大喔！侵門踏戶虐待動物不行啊！」、「台電到底是維修還是來打狗？」、「好可惡！打狗就是不對」。