恩恩案在昨（21）日經媒體揭露新北市消防局及衛生局橫向聯繫的通話錄音檔後掀起軒然大波，新北市議會民進黨團昨日下午再度提案要求侯友宜進行專案報告，引起藍綠兩黨議員爆發激烈口角衝突，參與其中的國民黨議員陳明義，於昨日深夜11時許，在臉書上傳下午在議會的發言影片，並在內容簡短寫下「支持真相調查 提告造謠抹黑」等12個字。

影片中他表示，6月13日當天，他被甲級動員到議會，但如果是舉牌比賽，一邊要真相一邊反操作，這不是他要的，所以當天他就跟另名黨籍議員蔡明堂表示，等等表決時，他不會舉手投「反對」，對方也表示不舉手，結果隔天就被操作成國民黨否決、反對民進黨要求侯友宜到議會專案報告的提案。

陳明義強調，當天民進黨動議變更議案，主席只有裁示同不同意，但民進黨27席議員當中，有3人沒有出席，只有24席，就算全數出席人數也不會過，「我們坐在這裡，什麼動作也沒有。」但接著就被抹黑，還被網友製成圖卡，指稱國民黨籍議員護航侯市府，否決侯友宜專案報告並成立調查小組的提案。

他還點名何博文，為了替自己的子弟兵選舉把板橋的葉元之、林口的陳明義拿到媒體上講，然後在地方上發動攻擊，塑造成「全新北市的國民黨籍議員都是壞人、都沒有良心！」陳明義憤怒反問，我們是市議員，還是政黨走狗？

陳明義更直言，國民黨的黨團不是義和團，自己也不需要替侯友宜背書，市政府就是要開誠布公，講清楚說明白，但他反嗆新北市府，民進黨的打手在4月份就拿到資料了，「你們是什麼時候知道的？有沒有告訴國民黨黨團？讓我們跟白痴一樣帶著鋼盔往前衝！」

對於事件演變至今，陳明義也表示新北市府不把錄音檔給恩恩爸，選擇交給司法，所以要負起政治責任，也要負起政治上的被批判，但他話鋒一轉，再把矛頭指向民進黨，他說市府是不給，但民進黨在4月份就拿到了卻藏起來，讓恩恩爸跑了1個月，還要遭受別人質疑是為了選立委、選議員。

所以陳明義反問，民進黨的議員、黨員甚至林鶴明、蘇貞昌等有沒有聽過音檔？但最可惡的是不給恩恩爸聽，讓他在為愛子的死找真相時，還要遭受質疑與侮辱，怒嗆「如果今天拿在手裡面藏起來，聽過的人就是魔鬼！」

陳明義重申，他從頭到尾就支持要調查真相，但新北市議會有什麼資格調查？人命關天的東西握在手中，大家都想要的真相拿來當作攻武器攻擊別人，如果在議會是為了市政吵架，市民會很開心，但如果是為了民進黨跟國民黨吵架，「我沒興趣！」