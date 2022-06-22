花蓮縣深夜連三震 芮氏規模3.4至3.5、最大震度4級。(圖/氣象局)
花蓮縣深夜連三震 芮氏規模3.4至3.5、最大震度4級。(圖/氣象局)
花蓮縣深夜連三震 芮氏規模3.4至3.5、最大震度4級。(圖/氣象局)
花蓮縣深夜連三震 芮氏規模3.4至3.5、最大震度4級。(圖/氣象局)

根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨4時52分發生芮氏規模3.4地震，地震深度5.0公里，震央位於花蓮縣政府南南西方34.7公里（位於花蓮縣豐濱鄉），最大震度花蓮縣4級。

今天凌晨3時8分發生芮氏規模3.5地震，地震深度8.5公里，震央位於花蓮縣政府南南西方31.1公里（位於花蓮縣鳳林鎮），最大震度花蓮縣3級。

今天凌晨2時52分發生芮氏規模3.5地震，地震深度9.7公里，震央位於花蓮縣政府南南西方43.0公里（位於花蓮縣光復鄉），最大震度花蓮縣3級。（編輯：陳政一）1110622

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