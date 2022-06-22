中共軍方於6月19日夜間進行了陸基中段反導攔截技術試驗，這是自2010年以來第6次反導試驗，新聞裡短短的幾行字迅速衝上微博熱搜，令許多人大感意外。這也反映出一般大陸民眾對於中美關係惡化至建交以來最低潮感到憂慮，因為最早的反導技術就是為防範美國的導彈攻擊而設立，這個由毛澤東拍板、名為「640工程」的項目由當時最頂尖的科學家錢學森領導，未料在經過數十年研究之後，又再次迎來中美關係嚴重惡化的低潮期，如此的巧合也令人頗為無奈。

雖說中共是自2010年才恢復反彈道導彈技術實驗，但其這項研究已有相當長的歷史。中共從建國之初，便因全面投入蘇聯共產國際陣營而與美國形成戰略上的對立，在韓戰爆發後，美軍甚至曾考慮以原子彈攻擊以志願軍名義參戰的共軍部隊，毛澤東當時認為可能會再爆發第3次世界大戰，大陸將遭到美軍的原子彈攻擊，因此也做了許多應對核戰的戰略部署。不過，美國國會最後否決了軍方動用原子彈的提議。

中國640工程開發的第一代反導系統「 反擊一號」（原名紅旗-81號）反彈道攔截導彈。（圖／新浪網）

毛澤東於1957年前往蘇聯參加十月革命40周年慶典時觀賞了蘇聯開發原子彈、氫彈等尖端武器的紀錄片，開始思考防禦原子彈問題。翌年發生「823」金門砲戰，美軍又提出對中國東南沿海進行大規模原子彈攻擊的計劃，毛因此決定立即開始研發原子彈、氫彈與導彈技術。後來中蘇共交惡，中國兩彈一星也有重大進展，美國一度建議蘇聯一起動手摧毀中國的核設施，而為防範美蘇的核打擊，毛澤東在1964年要求盡快展開反導研究。毛找來當時擔任國防部五院副院長錢學森來與專門談發展反導技術的問題，並由錢主持反導技術研究，設立了「640工程」項目。毛當時強調，「有矛必有盾。搞少數人專門研究這個問題。5年不行，10年；10年不行，15年，總要搞出來的。」

反導有3種路線，包括導彈反導、超級火砲反導與雷射反導。圖為中共研究首座先鋒號反導大炮。（圖／新浪網）

在錢學森主持下，中共召集了大量國防與科研單位開會討論，初步確定3種反導彈途徑：導彈反導、超炮反導彈、雷射反導，其中以導彈反導技術為優先， 成立反導彈反衛星總體研究院做為主導研究的機構。整個研究的工程又細化為1個防區和雷達、導彈、超級高射炮、光炮與彈頭再入物理現象等5個子系統，參加研製的單位包括國防、科技、工業與軍方各相關部門共十餘個單位，規模非常龐大。

「640工程」前後持續了20多年，各個子系統的研究都有不少的建樹，但因為持續的政治運動與文化大革命，一直未能將研究成果投入使用，僅建成一個實驗用的反導彈、反衛星、反飛機防區。到了1972年，美蘇簽署《反彈道導彈條約》，當時又正是文革最蕭條時期，許多子系統研究幾乎全部陷於停擺狀態。到了1978年鄧小平掌權並實施以經濟發展為中心的改革開放政策，於是在1982年將奄奄一息的「640工程」完全終止。

中共在640工程中研製的首座洲際導彈反導系統的7010預警雷達，是中國建造的首座巨型雷達站。長寬都超過百米，需要700名士兵協同才能開機。其探測距離為7000公里。（圖／西陸網）

雖然「640工程」最後沒有明確成果就告終，但在相關技術的研究上取得重要積累，同時也培養了一批人才，當時的研究人員至今還深深影響數個重要科研機構的研究傳承，有些設備至今也還在使用。「640工程」結束後，部份研究項目轉入1986年制訂的「國家高技術研究發展計劃」（863計劃）內的反導項目，並一直持續到2016年，這些人才與成果也成為日後中共航空航天技術和反導、反衛星武器發展的重要資產。

反導技術轉入863計劃後，於2010年1月首次進行陸基中段反導試驗，消息傳出後，引起國際上的極大關注。接下來2013年1月、2014年7月、2018年2月、2021年2月再加上今年6月19日，共進行了6次反導試驗，中共聲稱是全數獲得成功，保持100%的成功率。相較之下，美國從1999年到2019年20年間總計進行了20次陸基中段反導試驗，其中有9次失敗，成功率略高於5成。

640工程的導彈反導從反擊1號一直試驗到反擊3號，進行了18年的計劃才結束。圖為反擊1號轉運途中嚴密戒備。（圖／百度百科）

由於中共缺少導彈預警衛星，其陸基中段反導攔截試驗應該只是在陸基遠端雷達引導下的攔截試驗，無法對反導系統進行全程的探測、跟蹤與攔截試驗，與美國的反導測試還有相當差距。未來中國計劃構建的反導系統的規模可能較大，或用於整合防空作戰的武器，形成多層次空天防禦系統，這對於有主權爭議的鄰國及美日等國而言，將形成不小的壓力。