許瑋甯與曾是伊林男模的攝影師劉又年穩交三年多，期間更有傳言他們低調結婚又離婚，兩人在台期間共築位於台北市臨沂街的千萬愛巢，不過隨著女方踏入與老公邱澤新生活後，該厝也即將出售。這棟位於台北市臨沂街的豪宅屋齡8年，2房2廳2衛含車位共52.07坪，目前在售屋網上架，開價6488萬元，平均一坪大約要價124.6萬元。

本刊過去曾多次直擊許瑋甯進出台北市臨沂街的豪宅，但婚後她大多數時間是回到邱澤的家。（圖／本刊攝影組）

許瑋甯、劉又年2017年被拍到十指緊握戀情曝光，事後許瑋甯甚至大方表示約會當下就知道被跟拍，但兩人決定「不放手」，後來受訪時皆以「男友」稱呼對方，更願意分享戀愛點滴，包括兩人私下喜歡一起看電影、聽音樂等，愛的相當大方，隔年底穩定的兩人就傳出閃婚登記，女方親友雖防得緊，但男方家人卻忍不住喜悅，一度傳出家中要娶大明星的風聲。

有讀者爆料許瑋甯將出售臨沂街豪宅。（圖／取自房仲網站）

當時兩人並未承認結婚，對戀情發展到什麼關係態度極度低調避談，直到許瑋甯去年在宣傳電影《當男人戀愛時》時，被問到有無結婚打算，竟說出爆炸性的一段話：「沒有對象，這樣可以嗎？就是以工作為主，沒有什麼投射的對象」，被解讀是在宣布分手訊息，之後在謝票記者會上她也坦言「兩個人都有想往（婚姻）那條路上走，但沒有成功。」也被外界判斷是認了離婚一事。

許瑋甯與劉又年在一起的時候態度曾相當大方。（圖／取自許瑋甯臉書）

其實，劉又年長期在大陸工作與許瑋甯分隔兩地，台北市臨沂街豪宅也經常只有女方一人獨住，離婚後許瑋甯更多次被媒體拍到下工後是回到萬華區老家，看來有家人陪伴會讓心情較為舒坦。本刊雖於六月十一日拍到她畢業典禮後獨自返回臨沂街豪宅，但也僅是短暫停留又快閃，查探之下才發現，原來該處已經上架銷售，即將從許瑋甯的回憶中切割。

去年許瑋甯在宣傳電影《當男人戀愛時》時爆出情變消息。（圖／本刊攝影組）

許瑋甯經紀人表示，賣房以及是否還有居住在舊屋是私人問題，不方便代為回答。

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