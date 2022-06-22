2017年9月21日上任至今快5年的警政署長陳家欽，據了解他在20日突然向內政部遞交報告表示要提前退休，他原訂明年7月才屆齡，想提早退休的具體原因不得而知，但警界消息人士透露，內政部長徐國勇已經批准，由於接下來要看府院的意思，但因陳退休意志堅定，府院已經在思考接任人選。

警大45期的陳家欽，47年次，2017年從高雄市警局長接任陳國恩成為警政署長，迄今4年9個月，是警政署長由警察擔任後，僅次於王卓鈞6年9個月後最久的任期。去年陳家欽就傳出有意退休，但這次是真的寫報告並送進內政部，而部長徐國勇也已批准。

據悉，警界傳出，深受行政院長蘇貞昌信賴的高雄市警局長黃明昭極可能是接替的警政署長人選，但徐國勇這方屬意警大校長陳檡文。

目前距離年底大選剩下不到半年，攸關選舉維安重任的警察龍頭，府院勢必會迅速推派新任署長。消息人士也指出，陳家欽這時間點提早退休，也方便讓政府高層布局人事，否則距離選舉太近，難以作業，考量會更為複雜。