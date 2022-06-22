歐洲時序轉入盛夏，對天然氣的需求降到低點，主管能源的德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）卻開心不起來，這幾天頻頻上電視喊話，呼籲民眾節約能源：「情況很危急」、「天然氣存量再不增加，冬天真的會吃緊」。

俄羅斯天然氣價格低廉，長久以來，德國一直是俄國天然氣的最大買家，經管線源源不斷輸送的便宜天然氣，也造就了德國首屈一指的化學工業。

不過，隨著俄軍入侵烏克蘭，歐洲的安全思維出現顛覆性的變化，再也沒人相信經濟上的相互依賴能阻止戰爭，甚至可能因為花大錢買能源，間接成為戰爭的金主。從此，各國大幅減少進口俄國能源，德國對俄國天然氣的依賴程度從戰爭爆發前的55%，短短幾個月內劇降到30%。

不料在上週，德國、法國、義大利等歐洲3大國領袖訪問烏克蘭之際，俄羅斯突然以維修為由，大幅減少北溪天然氣1號管線（Nord Stream 1）的輸送量，還透過駐歐盟大使揚言完全斷供，警告意味十足。

歐洲和俄羅斯的天然氣之爭隨時可能激化。哈柏克直言，雙方像是在「比腕力」，「俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）目前暫時取得優勢，不過不表示我們不會贏」。他計畫開源節流並進，務必讓歐洲先熬過今年冬天的高峰期需求。

在開源的部分，德國準備透過國有銀行推出總額150億歐元（約合新台幣4700億元）的貸款，在市場上大買天然氣，希望在冬天來臨前把天然氣儲槽填滿。

目前德國的天然氣存量有57%，政府目標是11月前至少達90%。

此外，德國改向卡達、挪威、美國買液化天然氣。無奈德國沒有自己的接收站，只能從荷蘭等濱海的鄰國進口，現在只好趕著興建接收站，希望2、3年內就能完工。短期內用浮動式的接受站救急，最快今年底就能啟用。

在節流的部分，由於天然氣價格飆漲，業者和民眾其實已在減少使用。哈柏克打算修法，讓原本備而不用的火力發電廠上線，用火力發電來取代天然氣發電。

不過，火力發電有高碳排的問題，重啟火力發電廠，原訂2030年廢煤的時程勢必延後。減碳在德國有高度共識，如今政府不顧碳排增加決定增加火電，可見天然氣供應急迫的程度。

數週前，俄羅斯才以沒用盧布支付為由，切斷對保加利亞、波蘭、芬蘭等國的天然氣供應。上週北溪1號減供，不僅德國，連帶義大利、法國、捷克都受到影響。

如果俄羅斯完全中斷對歐洲的天然氣供應怎麼辦？

「蒲亭的策略是挑起歐洲社會的不安情緒、用減供來拉高天然氣價格」。哈柏克直言：「這是拿能源當武器攻擊歐洲」。他說，如果俄國真的斷供，德國經濟恐怕將出現連續幾個月的動盪，衰退將難以避免，情況比2020年還糟。那一年，德國經濟因為疫情整整萎縮了5%。