台中市復興路民宅21日深夜發生火警，消防隊趕抵時，劉姓屋主妻子與女兒自2樓窗台墜落，經送醫後僅腳部受傷無大礙，但自火場救出屋主90歲劉清標及年約30幾歲的外傭時2人已無呼吸心跳，送醫後仍回天乏術。 據了解，劉翁是中市前老議長劉火旺的兒子，在中部政、商及教育界頗有名望，起火原因待後續釐清。

回顧事發過程，中市南區復興路與民生路口1棟3樓民宅，22日晚間9時44分發生火警，屋內竄出烈焰火舌及濃煙，民宅2樓及3樓各有民眾受困，現場一度陷入緊張，消防局獲報派遣出動消防車、救護車及人員前往灌救。

劉翁的86歲妻子及58歲女兒在2樓窗台待救，墜落到1樓，兩人腳部受傷、嗆傷，送醫治療所幸無大礙。另在3樓的90歲劉翁及年約30歲外籍女移工，被救出時已無心跳呼吸，無奈經送醫後仍搶救無效。

據鄰居表示，劉翁是中市前老議長劉火旺的兒子，曾在多所大學任教，並擔任過明德中學董事長、欣中瓦斯董事長，在中部政、商及教育界頗有名望。

台中市消防局表示，火勢在深夜11時22分時撲滅，至於起火原因，警、消正進一步調查釐清中。