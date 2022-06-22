本土疫情持續延燒，連帶改變民眾飲食消費習慣，讓餐飲業陷入困境。前民進黨立委沈富雄表示，他去一家連鎖店吃早餐時，發現三分之二的位置是空的，讓他忍不住呼籲民眾不要怕、多出來消費，否則商人快要完蛋了。此說法引熱議，不少網友直言「沒辦法」，因為疫情每日奪走一至二百條人命，真的不可不慎。

沈富雄21日在政論節目《少康戰情室》中表示，他和朋友運動完後都一起去吃早餐，他們是去一家相當有名的連鎖店，疫情開始之前通通是滿的，如今他去了嚇了一跳，只坐了三分之一，三分之二的位置是空的。

沈富雄認為，大家對疫情還是怕，這就錯大了。沈指出，如果得了這個病，你是那個99.6%、還是0.4%？如果你覺得大概是那個99.6%，就不要怕它，出來吃早餐，因為商人快要完蛋了。

這個說法掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「沒辦法！你沒看疫情每天奪走一、二百人性命，我們怎知自己會不會是那其一？」「台灣嬰幼兒死一堆，這種是真的很難說，沒辦法掉以輕心」、「每個人觀念不同，像我家裡有老人，就不想因一時疏忽害了他們」、「這種攸關性命的事，無法隨便就鬆懈」、「誰知道自己是那99.6%還是0.4%？」