家樂氏21日宣布將分拆成3家獨立的公司，這也是該業者成軍116年來最重大的企業重整行動。
其中第1家公司專營家樂氏知名的早餐穀物，像是Raisin Bran與Rice Krispies等。第2家則是以零食業務為主，當中最知名的產品有品客洋芋片與多力多滋等。至於最後一家則是新的公司，專門經營素食的食品公司。
家樂氏表示，這3家公司的新名字將在稍後公布，它還說這項分拆行動預計將在2023年底完成。
家樂氏21日宣布將分拆成3家獨立的公司，這也是該業者成軍116年來最重大的企業重整行動。
其中第1家公司專營家樂氏知名的早餐穀物，像是Raisin Bran與Rice Krispies等。第2家則是以零食業務為主，當中最知名的產品有品客洋芋片與多力多滋等。至於最後一家則是新的公司，專門經營素食的食品公司。
家樂氏表示，這3家公司的新名字將在稍後公布，它還說這項分拆行動預計將在2023年底完成。
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