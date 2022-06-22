高盛集團發布最新報告指出，明年美國經濟陷入衰退機率，已從前估的15％升高到30％。

該集團認為，迭創紀錄新高的通膨，加上俄烏戰爭引發經濟成長前景趨疲，已經導致明年美國經濟衰退的風險正在攀升。

為了對抗通膨，聯準會上周罕見的大手筆調高利率3碼，創下1994年來最大升幅，此外多國央行也都採取激進措施來緊縮貨幣政策。

此外高盛還下修今年下半年到明年第一季的美國經濟成長估值，它目前預測這3季分別為1.75％、0.75％和1％。