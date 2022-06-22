本土疫情尚未平息，國內出現2例成人MIS-A（成人多系統炎性症候群）疑似個案，引起民眾關注。台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋示警，成人確診出現MIS-A的致死率是兒童的3倍。《中時新聞網》整理出成人罹患MIS-A以後常見的5個症狀，以及若不幸得了要怎麼辦等7大問題供大家參考。

一、MIS-A是什麼疾病？

MIS-A又稱作是「成人多系統炎性症候群」，患者感染新冠病毒後，導致身體炎症增加的疾病，與兒童的MIS-C極類似。

二、哪些人會得MIS-A？

任何年齡層都可能發生，不過，中央流行疫情指揮中心表示，美國研究收集212人資料，發現MIS-A多發生在年輕族群（平均21歲）且男性就佔了7成。

三、得MIS-A何時發病？

確診新冠肺炎以後，一般而言約三周以上才有機會出現MIS-A。

四、得MIS-A的症狀是？

MIS-A有5個常見的症狀，分別是發燒（96%）、低血壓相關症狀（60%）、心臟功能低下（54%）、呼吸困難（52%）與腹瀉（52%）。

五、罹患MIS-A很可怕？

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋說，罹患MIS-A心臟是相對容易被攻擊的地方，有50%的人會住進加護病房，整體死亡率高達10%，比起兒童的1至3%高出很多。比起Omicron病毒，MIS-A對成人的危害更大。

六、怎麼判斷是MIS-A？

根據美國CDC定義，得MIS-A要有住院前或住院中有發燒，同時出現嚴重心臟疾病症狀，包括心肌炎、心包膜炎與冠狀動脈病變，另還須符合2項以上的條件，例如神經系統病徵，不明原因休克、低血壓，腸胃道症狀，包括腹瀉、腹痛、嘔吐、血小板減少，且實驗室檢查發炎指數任兩項升高，以及血清檢驗陽性。

美國CDC公布判斷成人MIS-A的標準。（圖／指揮中心提供）

七、如何預防、治療MIS-A？

兒童感染科醫師黃瑽寧表示，打疫苗是最好的防護方式。搭配及早治療，就可以降低死亡率；而李建璋則表示，早期使用類固醇或免疫球蛋白合併抗血栓是目前唯一的治療方式，有症狀快就醫，才不會耽誤病情。