西洋樂壇巨星小甜甜布蘭妮(Britney Spears)直到去年才恢復自由身，擺脫13年來被親爸傑米虐待和監管的悲慘命運，拿回人生主導權的她，經常在社群分享生活，不料日前卻被發現，她無預警刪除對她來說很重要的Instagram帳號，還爆料親爸傑米在失去監管權後，仍持續跟她要錢。

布蘭妮遭到親爸傑米監管長達13年，最終忍無可忍向洛杉磯高等法院請願解除爸爸對她的終身監管，痛訴多年來爸爸及其團隊不顧她的身心狀況，硬逼她工作、賺再多錢都不能自由運用、無身體自主權等，她不被允許跟心愛的人結婚，甚至體內被強裝避孕器等，儼然成了團隊的人肉提款機，最終法院判決布蘭妮得以解除監管權控制，未來的人生終於回到自己手上。

但據外媒報導，布蘭妮雖然擺脫老爸傑米的監控，可父女間的官司還未完結，眼見無法自由運用女兒的巨額財產，傑米為了討官司訴訟費，指控布蘭妮在IG上發文以及出書，發表對他不利的言論，因此告了女兒，向法院提出要求布蘭妮出庭作證，又說因她過去已在IG上多次發表了對自己的指控，因此布蘭妮「無正當理由」拒絕作證。

在此訴訟發生後，布蘭妮的律師透露，傑米過去13年來，都用女兒的錢在打官司，現在布蘭妮取回財產掌控權，讓傑米無錢可用，他現在又提官司的目的，明顯就是為了錢，而眾所周知，無論是在還受監管或是擺脫傑米之後，IG對於布蘭妮表達心聲及展現生活面貌有多重要，但她日前卻是直接刪掉了整個帳號，多年來經營的心血都消失，外界推測，應該是考量目前訴訟，她的律師建議刪除的。