大陸13日起暫停進口台灣石斑魚，引發各界譁然。漁業署昨日（21）指出，有科技業訂購500公噸的石斑，但他們為善不欲人知，因此不想具名下單。媒體人董智森則爆料，他敢保證這間科技業「一定在中國大陸有設廠」，因此才不敢具名。此說法引熱議，大批網友表示震驚，認為政府的責任竟要人民來扛，不僅無能更是恐怖。

漁業署21日舉行「內、外銷及延養措施三管齊下，協助建構內外銷市場」記者會，表示補助漁民的預算精算後，不用動到8億多元，總經費變4.8億元，內銷2.46億元，而內銷目標1600公噸，目前都是企業、電商、超商和餐飲業包下來。

對此，董智森21日在《中天新聞》政論節目〈盧秀芳辣晚報〉中指出，其實賣石斑魚最方便的市場就是大陸，因此對於漁業署稱有不具名科技業訂購500公噸的石斑，董認為：「對方在中國大陸一定有設廠，一定是中國大陸的台商。」

董智森的說法掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「這是政府的責任竟要人民來扛，誰知這背後有多少黑幕？除了無能只有恐怖可形容」、「無能，無能，再無能！」「可憐的台灣商人，買那麼多魚是要拿去丟掉嗎？而且日本商人不是要買嗎？」「不具名科技業，記得每年都要買500公噸石斑魚喔，『塔綠斑』有你真好」、「結果喊那麼久，還是人民買單嘛！真是恐怖的政府、恐怖的施政」。