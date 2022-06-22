要有颱風了？氣象專家吳德榮表示，歐洲模式模擬顯示，下周五前西北太平洋熱帶擾動發展機率達40%，需持續觀察中。天氣部分，未來一周晴朗炎熱，高溫36度，周五至下周二水氣漸增，午後大雨從山區擴大至平地。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，10日內、也就是到下周五（7月1日）前西北太平洋熱帶擾動發展的機率達40%，模擬發展成颱的機率仍偏低，不過模式會再調整，需持續觀察。

吳德榮表示，今天到下周二（22至28日）太平洋高壓逐漸增強西伸、再逐漸東退北抬，天氣雖略有變化，但幅度不大。今、明（22、23日）兩天太平洋高壓增強西伸，各地天氣晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多、局部短暫雷陣雨範圍略縮小，大部分在山區，少部分平地受影響，有較大雨勢，仍應注意。

周五至下周二（24至28日）太平洋高壓逐漸東退、再北抬，環境水氣漸增，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫約35、36度；午後雲量增多，山區有局部陣雨或雷雨，平地受影響的範圍逐日增大，有較大雨勢。