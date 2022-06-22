防疫保單正值理賠高峰期，金管會公布最新統計狀況，2022年截至6月20日理賠金額已達112億元，已達保費收入的3.14倍，上周平均單日理賠4.07億元，雖較前周4.1億元略降，仍處理賠高峰期。保險局副局長林志憲表示，會密切關注產險業金流狀況。

金管會統計，防疫保單今年截至6月20日合計承保件數376.82萬件，周增7.79萬件，保費收入35.61億元，周增2.44億元。理賠件數31.49萬件，周增7.7萬件，理賠金額112億元，周增達28.51億元，但較前周新增8.1萬件、28.7億元略降。

而保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，今年截至20日承保件數192.7萬件、周增8.7萬件，保費收入7.74億元，周增0.47億元。理賠件數達3.13萬件、周增1.03萬件，理賠金額13.29億元、周增4.54億元，較前周新增8594件、3.51億元明顯增加。

而先前12家產險業者已向金管會承諾，將在6月底前完成所有尚待核保的防疫保單審核。林志憲表示，目前已有4家產險業完成核保，對於尚有數10萬件在途、尚未完成審核的業者，金管會將持續督促盡快辦理核保作業。

由於防疫保單理賠金額已突破百億元，預估6月底將上看150億元，金管會已核准產險公會提報權益項下重大事故準備金動用機制，目前已向金管會報送負債項下特別準備金動用規畫。林志憲對此表示，目前還在評估中。