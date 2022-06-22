今天在籃球圈傳出令人心痛的消息，前NBA拓荒者前鋒史瓦尼根(Caleb Swanigan)驚傳過世，母校普渡大學確認了他的死訊，並由《The Athletic》權威記者查拉尼亞(Shams Charania)向外透露，更遺憾的是他在兩個月前才剛滿25歲，而他的死因目前仍不明。

Caleb Swanigan, the Purdue standout who played three NBA seasons with Portland and Sacramento, has passed away at 25 years old, his alma mater says. RIP. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 21, 2022

前拓荒者、國王前鋒史瓦尼根於今日過世，母校普渡大學證實了消息，並發文哀悼，讓人十分心痛，史瓦尼根今年才剛滿25歲，身高206公分，在2017年首輪第26順位被拓荒者選上，2019年被交易到國王，2020再次重返波特蘭，但僅僅效力三季就離開聯盟。

這或許因為他的身材、濫用藥物所導致，史瓦尼根遺傳了家族的肥胖症，球員時期體重約117公斤，但離開聯盟後竟暴肥了64公斤之多，2021年他因持有大麻遭定罪，被判處180天緩刑，當時他的外貌讓人瞠目結舌，甚至遭前隊友利拉德(Damian Lillard)炮轟批評。

Never forget when @Dame_Lillard put a heckler in his place once he attacked Caleb Swanigan on social media.



Dame will forever be a real one ✊ pic.twitter.com/lEOKvbKixy — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 21, 2022

2017年他在夏季聯賽入選最佳陣容第一隊，不過進NBA後上場機會並不多，生涯平均僅2.3分2.9籃板，轉投國王後僅代表球隊出賽7次，場均僅0.7分1籃板0.3助攻，最後一次效力NBA在2020年1月19日，他回到拓荒者打了20場，平均上場13.2分鐘得3分4.7籃板1.5助攻。