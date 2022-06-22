資深藝人曹西平有著「台灣西城秀樹」封號，多年來持續在臉書分享日常，對於看不慣的事情更是直接開砲，直率性格圈了一票粉絲，昨（21日）透露在助理及父親相繼去世後，決定一個人前往泰國定居，更感概表示：「如果有天我安息了，也不會有人知道我是誰」，讓所有人聽了為之不捨。

曹西平昨（21日）在臉書PO出一張黑白自拍照，他回憶起助理阿凱及父親相繼去世後，一度過度傷心到罹患憂鬱症，甚至嚴重到睡不著覺，當下便決定隻身前往泰國定居，接著感概表示：「整棟大樓也不知道我是誰，我來自哪裡，或我是幹什麼，他們都不知道我的所有一切，如果有天我安息了，也不會有人知道我是誰」。

曹西平透露曾因為罹患憂鬱症，獨自前往定居泰國。（曹西平的粉絲愛團臉書）

在泰國獨居一陣子後，曹西平表示一度糾結要不要再回來台灣，畢竟很長一段時間沒有曝光，擔憂可能早被所有人淡忘，沒想到下飛機一到海關，就被許多人認出來，讓他感動表示：「我想這輩子要淡出，應該是有點難度，不管我變老變醜變胖，依然還是有人可以認出來我」，也不忘向所有支持他的人致謝：「我也不知道大家對我印象這麼深刻，謝謝大家愛護四哥」。

對此，網友紛紛留言打氣：「曹哥的孝順永遠令人難忘，孝心感動無數的人，不管過了多久永遠會記得您」、「曾經帶給大家的歡樂很，難讓人忘了您」、「接下來為自己而活，多善待自己，你還是很棒的」、「四哥，是重情重義的人，現在的年輕人一定要跟你學習」。