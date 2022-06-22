新北市幼童「恩恩」染疫死亡案件，新北市議員參選人卓冠廷的高中同學、新北消防員自首，稱4月底提供給卓冠廷錄音檔。卓對此則稱，基於保護消息來源的立場，這部分並未提供給媒體。對此，媒體人韋安質疑，既然綠營早早就取得這些錄音檔案，為何不直接提供給家屬？「打侯秘密小組」背後的分工合作和角色扮演，恐怕才是問題真正的重點。

韋安昨日（21）在臉書發文表示，新北市府出於保護基層同仁的法律立場，只提供譯文，不提供錄音。而全部的資料和音檔已移交檢察機關，願意接受法律的監督和裁判，也證明新北從無隱瞞真相的意圖。

韋安質疑，綠營其實早早就取得這些錄音檔案，為什麼不直接提供給家屬？而在「隱瞞」？為什麼不在第一時間爆光？還一直上演「要真相」的大戲。

對此，韋安強調，「打侯秘密小組」直向、橫向串聯與商議，政客、名嘴、綠媒的密謀，分工合作和角色扮演。是否也可以公諸於世？這才是問題真正的重點。