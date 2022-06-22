美國海關與邊境保護局（CBP）當地時間21日開始落實《防止強迫維吾爾人勞動法》（UFLPA），禁止中國新疆商品進口美國。國務卿布林肯表示，美國正號召盟友打擊中國新疆地區強迫勞動。但專家認為此法難以落實，並將助長美國通膨。

UFLPA去年12月在國會兩黨支持下通過，由總統拜登簽署成為法律。該法焦點在於其「可反駁推定」（rebuttable presumption）機制，也就是美方預設所有產自新疆維吾爾自治區的商品都都涉及強迫勞動，不得輸入美國，除非進口商能提供明確和令人信服的證據，證明這些產品不是通過強迫勞動生產。海關與邊境保護局明言，取得豁免所需的事證門檻「極高」。

布林肯21日透過聲明表示，UFLPA去年在國會兩黨獲得壓倒性通過，突顯美方致力於打擊發生在世界各地的強迫勞動。聲明指出：「我們正號召盟友和合作夥伴，確保全球供應鏈不再使用強迫勞動、公開譴責新疆暴行，並與我們一起呼籲中國政府立即停止對少數民族的迫害與人權侵犯。我們將持續和跨部門夥伴與企業合作，提醒他們美國的法律義務。」

海關與邊境保護局在13日就已發表一份給進口商的遵循指南，提供所有商品的適用條件，並針對太陽能板、棉花、番茄、多晶矽等有特別的規範。

美國之音報導，專家警告，對絕大多數美國企業來說，要落實這項法律恐怕很難，除了生產供應鏈複雜，中國顯然缺乏可靠的第三方來證明產自新疆的商品未涉及強迫勞動，最終將迫使這些企業完全放棄該地的供應商。皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）高級研究員漢崔克斯（Cullen Hendrix）認為，UFLPA除了用以杜絕強迫勞動，更多是為了懲罰和羞辱。

美國美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）主席艾倫（Craig Allen）也說，UFLPA讓許多企業無所適從，「它帶來顯著的不確定性，進一步擾亂已過嚴重緊繃的供應鏈，並將使通脹惡化。」

路透社報導，前海關與邊境保護局專員、現任供應鏈技術執行主席柏辛（Alan Bersin）表示，海關與邊境保護局可能需要至少兩年來落實執法，任務難度恐比911恐攻事件後追查恐怖組織的資金還要高。他說：「全美企業的高級主管幾乎陷入恐慌，因為除了直接供應商外，大型企業真的無法對供應鏈有全面了解。」