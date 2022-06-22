裕電能源周年慶 免費充電趁這幾天

電動車市場已成為各家車廠兵家必爭之地，多家企業紛紛投入電動車充電服務營運商領域，其中裕電能源全台充電樁數量已達2500樁，適逢6月是裕電能源的生日月，率先祭出6月生日月限時充電優惠活動，即日起至30日推出神秘限定站點免費充電、填問卷及充電滿二送一大賺充電金限時活動，發起充電服務營運商首波周年慶戰局。

裕電能源旗下品牌YES!來電APP會員數累積近2萬名，後台系統數據顯示近期每月每站充電使用次數持續穩定成長中，周年慶充電優惠活動除了填問卷送100元充電金，於活動期間至YES!來電電動汽車充電站全系列站點充電滿120分鐘即贈60元充電金，以AC充電費率1分鐘1元計算，等同享5折優惠，車主在日常購物、享用美食及休閒娛樂之餘，運用「停車即充電」概念，在停車的相同時間裡創造雙倍效益，又能快手搶進限時五折優惠。裕電能源Facebook粉絲專頁及APP將於23日下午6點公佈神秘站點，只要在6月30日前到神秘站點充電更可享免費充電的最大優惠。

裕電能源公司表示，觀察市場上越來越多充電服務營運商加入戰局，逐漸發展出不同的充電模式及擴大電動車充電服務更多可能性，身為全台最大充電服務營運商，YES!來電除在軟硬體持續優化外，更首次點燃充電服務營運商周年慶活動戰火，希望持續替電動車主創造服務驚喜及最佳充電體驗。此外更積極尋找各種與車主相關的生活場域，與各大公共停車場、百貨公司、量販店、飯店及休閒娛樂場域等合作建置充電站，致力打造全台最大最完整最貼近車主生活圈的充電網絡。

歡慶裕電能源公司旗下YES!來電品牌周年慶活動，適用站點分布全台，知名站點包含家樂福內湖店、京站時尚廣場、MITSUI OUTLET PARK 台南、義大世界購物廣場、小人國主題樂園、長榮桂冠酒店基隆、娜路彎集團旗下飯店、美麗華高爾夫鄉村俱樂部、東洋棕梠湖高爾夫球場、幸福高爾夫鄉村俱樂部及全國花園鄉村俱樂部等。