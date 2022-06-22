基隆一名罹患妥瑞氏症的郭子瑋，今年從基隆高中畢業，順利考取國立海洋大學，媽媽李淳薌表示，兒子的課業並沒有特別好，看他一路走來從沮喪、自卑、痛苦，到現在努力地克服，學習與妥瑞氏症共存，令她感到十分驕傲，也感謝師長的陪伴、鼓勵，「未來的日子不求飛多高多遠，只希望我的孩子能順利、平安、健康」。

李淳薌日前於個人臉書指出，得知兒子考上國立海洋大學那一刻，她難掩興奮地說，「我雀躍地跳了起來，不自覺泛淚，第一次感受到喜極而泣的感動，淚水止不住但卻滿滿洋溢著奢侈的幸福。」

李淳薌回想起兒子的成長歷程，感傷地說，以前不知道妥瑞氏症，看到年幼的他特別好動，又不時會發出怪聲音，曾氣得動手打他，長輩甚至以為小孩中邪，帶他去收驚、喝符水，直到看了講述妥瑞氏症兒奮鬥當上老師的電影《叫我第一名》，她才驚覺兒子生病了。

李淳薌為此曾相當自責，也對兒子感到抱歉，但兒子卻反過來安慰她。李淳薌形容妥瑞氏症就像和孩子一起長大的魔鬼，卻也像朋友般存在，也因為如此兒子求學比一般孩子辛苦，書寫上因手部顫抖，她一遍又一遍地用橡皮擦擦拭，兒子也經常重寫到淚流滿面，作業本破爛不堪，她看到兒子沮喪、自卑、痛苦，到現在努力地克服，學習與妥瑞氏症共存，讓她衷心佩服。

李淳薌說，兒子課業非拔尖，但品行卻讓她豎起大拇指，總是貼心地溫暖周圍的人，每到一個新環境，兒子總會透過自我介紹勇敢地說出自己的病症，「影響到大家的地方請多包含」，而在基隆高中就讀的一千多個日子裡，兒子從不遲到早退，今年應屆畢業生僅4名學生獲頒全勤獎，他就是其中一人。

李淳薌感動地說，她教育孩子做人一定要謙虛，但這次她可以破例，她不謙虛，因為她有個讓她驕傲的兒子，除此之外她也感謝一路走來，所有師長的照顧及鼓勵，「未來的日子不求飛多高多遠，只希望我的孩子能順利、平安、健康。」