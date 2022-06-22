知名作家楊渡6月22日在臉書表示：「心愛的女兒楊茵絜，2022年6月21日凌晨，因心臟衰竭，遠行。大慟！痛徹！」心痛之情，令人動容。

楊渡生於1958年，本名楊炤濃，出生於臺灣臺中縣烏日鄉（現在已經改制為臺中市烏日區），曾經創辦《春風》詩刊，後來轉任記者，歷任任《中國時報》副總主筆、《中時晚報》總主筆、輔仁大學兼任講師、中國國民黨文傳會主委，曾擔任中華文化總會秘書長，現為作家。曾獲得時報文學獎，並出版多本文學著作，2021年入圍台灣文學獎金典獎。

楊渡在臉書回憶女兒帶著兩位小孫子回家的場景說：多麼希望，妳仍會在樓下按電鈴，說：「爸爸，是我啦，小茵！」然後兩個小孫子在一旁大叫：「阿公阿公，我們回來了！」

楊渡哀悼女兒的臉書全文如下：

心愛的女兒楊茵絜，

2022年6月21日淩晨，

因心臟衰竭，遠行。

大慟！痛徹！

小茵，謝謝妳，

謝謝妳從小到大給我這麼多的快樂，

這麼多歡聲笑語，

這麼多愛與擁抱，

妳帶給我成長的喜悅，

勝過天地間一切。

此後，也只能帶著妳交給我的功課，

流浪死生，學習走下去。

多麼希望，妳仍會在樓下按電鈴，

說：「爸爸，是我啦，小茵！」

然後兩個小孫子在一旁大叫：

「阿公阿公，我們回來了！」

小茵啊！