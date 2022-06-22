金管會為強化公司資安管理，將上市櫃公司區分為3層級逐步要求強化資安編制。其中，首階段由113家資本額逾百億、為台灣50指數成分股及電商公司打頭陣，需在今年底前設立資安長及資安專責單位，截至首季已有46家、共41％公司完成設置。

金管會去年底修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，明訂公發公司應配置適當人力資源及設備進行資安制度規畫、監控及執行資訊安全管理作業，並依公司規模及財報表現等條件區分為3層級，循序漸進推動設立資安長及資安專責單位。

證期局副局長蔡麗玲表示，第一階段為資本額逾100億元、前一年底為台灣50指數成分股、主要經營電商媒介商品或服務的113家上市櫃公司，須在今年底完成指派資安長並設置資安單位，資安單位必須包含資安專責主管及至少2名資安專責人員。

第二階段為第一階段以外，近3年稅前淨利無連續虧損、且近1年財報每股淨值低於面額的1367家上市櫃公司，須在明年底前配置資安主管及資安人員。第三階段則是第一階段以外，近3年稅前淨利有連續虧損、或近1年每股淨值低於面額的上市櫃公司。

金管會提醒上市櫃公司應適當評估面臨的資安風險及需求，儘早規畫安排需投入的設備資源、配置資安專責人力，若有必要調整內部組織架構或人員職務，應配合修訂相關內控制度並提報董事會通過後實施。