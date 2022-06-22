小編今天（22日）精選5件不可不知的國內外財經大事。貨櫃海運現貨價近期弱勢，據悉美西線部分貨櫃運價「保七」（每40呎櫃7,000美元）不成，現貨價跌破長約價，出現「倒掛」現象，歐洲線現貨價死守1萬美元，也岌岌可危，市場傳出有托運客戶計劃與航商修改長約價，恐危及航商獲利。

【1】美西線運價倒掛 長約價恐重談

歐洲線高運價長約價1月上路、美國線高運價長約價5月落實，是法人認為航商今年獲利優於去年關鍵之一，美國線長約效應約從6月起開始顯現在財報上。

今年來貨櫃海運運價走勢詭譎多變，業界表示，造成近期歐、美線現貨價修正因素很多，今年來貨櫃海運運價走勢詭譎多變，業界表示，造成近期歐、美線現貨價修正因素很多，包括上海封控效應、供應鏈斷鏈、美國需求疲弱等，除非現貨價跌幅超預期、或延續一段時間，才可能船貨雙方坐下來談，疫情年高運價前所未見，才會衍生與合約價差距拉大的疑慮。

【2】陸行之：半導體止跌看8指標

知名半導體分析師陸行之觀察，近期國內外半導體產業鏈公司股價頻頻破底，但公司董事長、CEO仍稱，2022～2023年訂單超過產能仍供不應求，市場及股價明顯不同調。

【3】驚！防疫險理賠已逾112億 逾保費3倍

防疫保單理賠已破百億元。據保險局21日公布最新統計，今年截至6月20日，防疫保單已有31.49萬件申請理賠，累計理賠金額逾112億元，是今年防疫險已收保費35.61億元的3倍以上。以目前申請理賠速度推估，6月底理賠金額就會破150億元。

【4】立院拍板 當沖降稅延至2024年底

立法院冬至送利多！立法院會21日完成證交稅條例部分條文修正案三讀，即當沖降稅優惠延長三年至2024年12月31日，只要是當日沖銷股票交易，一律適用證交稅率千分之1.5，等同證交稅負減半。

【5】期待Fed鮑爾今國會報告 美股強彈

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）周三起將赴國會，就貨幣政策連續兩天發表證詞，預料鮑爾將重申不惜一切壓低通膨的決心。隨著近來商品價格已有下跌的跡象，加上股市短線浮現超跌訊號，全球股市周二全面強勁反彈。