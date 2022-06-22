立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（前左）率團於22日清晨抵台訪問，外交部由政務次長曾厚仁（前右）代表接機，雙方以互碰手肘方式取代握手致意，吉爾卓帝斯未發表談話，此行將為「2022台北國際食品展」的立陶宛館揭幕。（陳麒全攝）

立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯率團於22日清晨抵台訪問，外交部由政務次長曾厚仁代表接機，雙方以互碰手肘方式取代握手致意，吉爾卓帝斯未發表談話，此行將為「2022台北國際食品展」的立陶宛館揭幕。

立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）率團一行4人，搭乘中華航空公司CI-62班機於22日上午6時45分降落於桃園國際機場，外交部由政務次長曾厚仁代表前往B9國賓門接機，雙方以互碰手肘方式取代握手致意，並接受媒體拍照，吉爾卓帝斯在機場未發表談話，訪問團一行人由外交部人員引導，前往國賓室外完成採檢作業後搭車離去。

外交部表示，立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯於6月22日至24日率領官員及企業代表訪問台灣。這是繼立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜率團於6月12日至15日來訪後，立國高階官員於一週內再度造訪我國，展現台立堅定友好情誼，以及雙邊加速推進多領域交流合作的高度意願。

吉爾卓帝斯訪台期間將參加「2022台北國際食品展」開幕式，並為立陶宛館揭幕，另外將出席立國麵粉說明會，以及台立食品廠商媒合會等活動，期間也將拜會行政院農業委員會、衛生福利部及經濟部、參訪我國農業改良場、農業食品相關產業協會及企業等，外交部政務次長曾厚仁並將設宴歡迎。

外交部指出，此次吉爾卓帝斯政務次長率團來訪，標示台立農業合作對話邁入新的里程，雙方並將針對全球關注的糧食安全、食品安全及氣候變遷等議題，分享經驗與加強鏈結，促進雙邊農業交流合作，進一步鞏固雙方以共享價值為基礎的互惠雙贏之緊密夥伴關係。