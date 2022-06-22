國內綠電交易市場熱絡，雲豹能源(6869)旗下售電業子公司天能綠電，自2021年取得受電業執照後，已陸續與玉山金控、gogoro、國際半導體大廠等企業簽約售電，累計簽約轉供超過8,000萬度綠電，以國內民間售電業來看，已位居全台簽約售電之冠。

雲豹能源總經理暨天能綠電董事長趙書閔表示，近年雲豹能源積極加速再生能源版圖布局，搶攻太陽光電、離岸風電、售電與儲能領域，在現階段國內售電業者百家爭鳴之際，子公司天能綠電因擁有雲豹能源多元綠電加持，成為快速竄起之售電新銳。未來天能綠電也將配合客戶需求，偕同雲豹能源及其他再生能源業者，朝更大供電量級之離岸風電綠電交易媒合邁進，滿足市場大量綠電需求。以現階段來說，天能綠電母公司雲豹能源位於台南北門漁電共生案場，預計今年底完工，為全台最大漁電共生案，預計總裝置容量為123MW，目前已與客戶簽約交易綠電50MW以上之裝置容量。

同時，天能綠電將以示範售電商之姿參與經濟部標準局憑證中心新推出之綠電團購計畫。此綠電團購計畫將是由商辦大樓（房東）整合其大樓內中小企業（房客）綠電需求，與售電業者簽約轉供綠電。天能綠電不僅售電，也扮演仲介角色，有效協助房東房客按照標準局團購模式採購綠電，預期能大幅提高商辦大樓內中小業的綠電使用率。

隨著國內綠電需求持續攀升，永續、減碳、綠能已成為企業營運及投資的關鍵因素，雲豹能源偕同天能綠電將持續擴大對再生能源的投資開發，以滿足產業界對綠電之需求，達成2050年淨零碳排之終極目標。