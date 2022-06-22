全球連接線束解決方案廠貿聯-KY(3665)為響應全球節能減碳、碳中和、淨零排放行動，宣布與臺大實驗林合作復育森林計畫，在臺灣南投水里地區，在2公頃林地上種植3000株樹苗，預計在未來20年的合作期間吸收二氧化碳總量約500噸。

貿聯-KY重視企業永續營運發展，在生產營運同時，積極地將節能減碳納入營運決策之中並付諸行動，推動生產據點擴增太陽能發電系統、逐步提高使用潔淨能源比例。

貿聯-KY表示，此次與臺大實驗林合作復育森林計畫，在臺灣南投水里地區，以每公頃1500株適合樹木生長的栽種密度，在2公頃的林地上種植3000株樹苗，合作規畫首重維持當地原有生態，優先栽植吸碳能力較強的大型樹種如台灣杉、相思樹、台灣肖楠等，由貿聯投入造林經費，臺大實驗林貢獻育苗、造林、林木管理等專業技術支援，期能將復育森林效用達到最大化。

貿聯-KY預估，在未來20年的合作期間吸收二氧化碳總量約500噸，相當於貿聯台北分公司40年的碳排放總量。

貿聯集團董事長梁華哲表示，2公頃20年3000棵樹只是一個開始，未來我們將號召貿聯集團旗下，位在世界各地所有的據點，持續為減緩全球暖化努力。

貿聯-KY 5月合併營業收入為46.52億元(1.5782億美元)，月增7.95%，再創單月歷史新高，隨著大陸供應鏈全面復工，貿聯-KY營運有望逐季成長。