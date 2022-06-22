近年美國制裁華為與海康視威，激勵當地國產零組件需求火爆，更推動大陸晶片產業迅速發展，超越全球任何其他地方。SEMI國際半導體協會指出，北京政府的野心是擺脫地緣政治對手，以及價值4300億美元進口晶片的依賴。

外媒報導，過去四季，全球20家成長最快的晶片企業，約有19 家來自大陸，遠高於去年同期的8家。在晶片製造的核心關鍵包括設計軟體、處理器和設備等方面，大陸供應商的營收是全球半導體巨頭台積電、艾司摩爾（ASML）的好幾倍。

如此強勁成長凸顯華府和北京之間的緊張局勢，正在改變5500億美元產值的半導體產業。2020年，美國將中芯國際和海康威視等列入制裁黑名單，禁止向其出售美方的技術和軟體，雖成功遏制陸企成長，但也推升大陸晶片製造和供應的榮景。

寒武紀科技等企業股價已從今年低點翻漲逾一倍，分析師看好後市仍有成長空間。此外，為培育更具競爭力的「小巨人」企業，大陸砸數十億美元力挺科技新創，並鼓勵「購買中國貨」，來規避美方制裁。

大陸本土品牌崛起，也引起部分挑剔客戶的注意，外傳蘋果可能將長江存儲入例，成為新 iPhone 快閃記憶體供應商。

晨星分析師 Phelix Lee指出，在防疫封控之下，大陸尋求供應鏈能自給自足。他說，疫情封城期間，難以從海外進口半導體，大陸晶片商轉向找尋本土替代來源，以確保營運順利。

SEMI國際半導體協會資料顯示，北京的雄心是擺脫地緣政治對手，以及價值4300億美元進口晶片的依賴。隨著大陸工廠產能擴大，去年來自海外供應商的晶片製造設備訂單成長58%，連帶推動本土業務發展，大陸晶片製造和 IC 設計總銷售額去年飆升18%、超過1 兆人民幣，創下歷史新高。

儘管2020年新冠疫情爆發，導致大陸各地工廠和物流陷入癱瘓，但大陸半導體大廠中芯和華虹的上海廠產能幾乎滿載。在當局協助下，空運自日本的關鍵原物料和設備順利進廠，帶動中芯上季營收暴增67%，超越競爭對手格芯（GlobalFoundries）和台積電。