大S（徐熙媛）的前夫汪小菲離婚後就花邊新聞不斷，先前他曬照疑認了緋聞女友張穎穎，卻遭到母親張蘭在直播中強力反對，還稱對方是臭蟲。最近大陸媒體又拍到汪小菲現身街頭，身邊女伴似乎不是張穎穎，變成一位打扮甜美、身材纖瘦的正妹，而張蘭也出席了這場餐會，但遭拍後臭臉示人。

汪小菲先前被台灣狗仔葛斯齊爆出和張穎穎親密照後，又接連曝光3張與其他女子的照片，而葛斯齊本來放話還有汪小菲的後宮秘史要分享，卻急轉彎宣布不爆料，雙方看似私下和解，汪小菲後來又在直播中稱都是被P圖造謠，引來葛斯齊憤怒嗆聲願意喚醒「汪某」的記憶，「關刀已經擦亮」。

汪小菲被拍帶女伴聚餐。（圖／翻攝自推理君江小宴微博）

而張蘭在直播中多次被問到兒子的新女友張穎穎時，反應都相當激動，一下稱女方是臭蟲，接著又暗示男生找老婆、女友，最重要的是善良，暗示並不滿意張穎穎當自己的新媳婦，汪小菲則無奈開腔，挑明別人說的話不代表他的立場。

張蘭當晚似乎心情不佳。（圖／翻攝自推理君江小宴微博）

據《推理君江小宴》報導，汪小菲和張蘭最近被拍和朋友聚餐，不見張穎穎現身，但出現新女性朋友，顏值跟身材都不輸給張穎穎，令人好奇兩人關係，而張蘭一臉嚴肅，表情凝重地和朋友說話，見此，網友回：「汪小菲和張穎穎還在一起沒？」、「還在一起」、「女伴看起來好像還是張穎穎」、「送給張穎穎的兩套房，汪小菲拿的回來嗎？」。