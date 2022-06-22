日本成人片市場蓬勃發展，每年都有大批女性投入，其中不乏長相甜美的女性，近來日本參議院通過成人片新法，原立意用以保護女優，為此片商怕觸法調整拍攝細節，導致原定7月拍攝工作喊卡，引來女優哀號聲連連。台灣成人片達人更直指，2年後還有更可怕「真正殺招」。

近日多名女優在推特抱怨，拍攝因新法而中止，金苗希實透露，「用AV新法保護女優，卻讓工作都沒了，讓現役的女優辛苦，到底對誰有好處」，衣織則說道，「本來大概2年隱退，因為新法的關係，感覺拍攝的工作會停滯，必須快點找到兼職才行」，新姬桃則說「托新法的福，到8月為止都沒有拍攝」。

為此，台灣成人片達人「一劍浣春秋」21日在《Play NO.1》用「全滅」來形容新法實施，他透露礙於新法規定變多，片商拍攝必須重擬合約內容，包括重新檢視企畫是否有不妥之處，像是多人亂交的類型恐被取消掉，連帶許多女優面臨無片可拍的窘境，甚至可能因此消失於AV界。

另一方面，AV新法包含禁止「真槍實戰」演出，導致成人片恐退回全靠「演技」的時代，讓一劍浣春秋憤怒感嘆，「那這樣，我們還要看殺小？」他認為若以上狀況成真，這一行就可以關門大吉了，直言「說要保護女優不受業界所害，算哪門子的拯救啊？」