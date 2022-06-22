29歲女子林筱路21日凌晨2時許，駕駛BMW轎車於新北淡水區酒駕撞死53歲方姓工人，林女的臉書被網友肉搜出，林女曬出2疊美金的鈔票，寫下「有錢就能任性」。但眼尖的網友發現，林女炫富秀出的百元美鈔，跟現行使用美鈔完全不像，反而像玩具鈔票，臉書貼文根本就是詐騙集團招募文，警方也私下表示，該美鈔簡直像玩具鈔。

林女曾在臉書曬出手握2大疊美鈔的照片，誠徵好友加入同行業，標榜最低薪資為8萬。（翻攝自當事人臉書）

根據警方經驗，林女炫富秀出2大疊百元美鈔，聲稱加入公司就能和她一起出國工作，月薪6至8位數還可「業績抽成賺翻美金」，看來就像時下詐騙集團招募文，加上林女也曾有2次詐欺前科，讓警方懷疑她從事詐騙集團工作。

警方私下表示，林女照片中秀出的百元美鈔，看起來顏色不對，印刷品質粗糙、根本像玩具假鈔，完全不像真鈔。

警方調查，29歲林姓女子不但沒有駕照，且有2次酒駕前科，21日凌晨2時許駕駛BMW轎車搭載黃姓女子，沿民權路往淡水市區行駛，追撞前方進行路面刨除施作工程交管的53歲方姓工人，造成方男頭部與身體多處擦挫傷及骨折，經送往淡水馬偕醫院急救，仍於2時53分許宣告不治。

事發過後，林女的臉書也被網友肉搜起底，只見林女不吝分享與男友的合照，上月還入住四星級的公寓式溫泉飯店，穿著比基尼大秀火辣身材；上月中也秀出握著2大疊100元美鈔的照片，寫下「想賺錢來找我吧，月入6-8位數，低薪8萬外加包吃包住包機」，文末標註「實現你的快樂的目標，有錢就能任性，有錢就是王道。

林女經調查後移送士林地檢署偵辦，昨天晚間10時許向法院聲請羈押，法官認為她有通緝逃亡紀錄，准予羈押。

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