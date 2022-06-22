甜心主播李昕芸，經常透過臉書曬分享日常生活，作風親民的她擁有不少死忠粉絲力挺，不過近日卻被不肖人士盜用照片，讓她急忙發文呼籲網友不要上當，還附上臭臉照片撂下狠話：「看還有沒有人想偷」。

李昕芸在臉書發文「笑不出來了啦」，接著表示照片不僅被不肖人士盜用，還假冒名義招搖撞騙，甚至假冒身分邀請網友投資，甚至邀請加入群組後開始借錢，讓她急忙呼籲：「千萬不要相信喔！只會在這個帳號與大家互動」，但也不忘搞笑表示：「我是很缺錢沒錯啦 ，但本人只會努力工作賺錢，希望公司給我加薪，或是股票多頭快點回來」。

李昕芸被不肖人士盜用照片進行詐騙。(李昕芸 主播臉書)

李昕芸隨後附上面無表情的照片，接著寫下：「放張臭臉照，看還有沒有人想偷」，希望藉此遏止不肖人士繼續盜用，對此，網友紛紛留言：「這表情還是很美，完全是高冷姐姐」、「人水，人才會盜圖，我們像鬼沒人用」、「臭臉照也很正，也很適合當桌布」、「這張有楊謹華的味道」，連主播張齡予也留言：「被盜用表示有人氣還有信用，是另類的認證啊」。

李昕芸曾透露常被莫名被加入「飆股群組」，讓她無奈表示：「各大股友社以及詐騙集團，你們找我沒業績啦」，也不忘呼籲大家理財要靠自己，別把錢交給來路不明的人士，更舉「理財像爬山」為例，雖然過程辛苦，但當金額累計越來越多時就充滿成就感，當下會覺得所有辛苦都值得。