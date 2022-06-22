年底登場的九合一選舉，各政黨布局日漸清晰，不過新竹市長人選目前僅民進黨拍板由現任新竹市副市長沈慧虹參戰。民眾黨立委高虹安雖然頻頻被點名參選，但卻遲遲未鬆口，今（22）有最新消息傳出，民眾黨已經開始找尋備案，若高虹安最後不參選，將考慮徵召過去被列在民眾黨不分區立委第七的新光集團大公主吳欣盈。

民眾黨確認提名立委賴香伶選桃園、力挺台北市副市長黃珊珊選台北後，將派誰出戰新竹市長選戰，也是各界關心的焦點，其中頻頻被點名的高虹安，日前因民進黨拍板徵召新竹市長林智堅出戰桃園市長一事，砲轟林智堅「讓民眾失望」，還跟新竹副市長沈慧虹槓上 。

不過勤跑新竹各地基層的高虹安說，她身為立委、新竹市黨部主委，為新竹市民服務和發聲本就是職責所在，不過至目前為止她仍未鬆口參選。

據《鏡週刊》報導，民眾黨內許多人士擔心高虹安會拖到最後一刻才做出決定，而如果答案是「決定不選」，黨內會沒有充足時間布局，因此已開始尋找備案人選，傳出目前屬意的人選是曾披上民眾黨不分區立委戰袍、進駐立委蔡壁如國會辦公室擔任顧問的吳欣盈。惟此消息尚未獲證實。