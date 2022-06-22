馬光-KY(4139)天津社區智慧醫療旗艦店已在上週開幕，病患量超過預期的1倍以上，由於1家旗艦店等同增加4間診所營收，對未來月營收挹注貢獻可期，法人預估，馬光未來月營收年增率有機會超過雙位數成長。

馬光指出，天津社區智慧醫療旗艦店受歡迎程度超乎預期，顯示天津民眾對社區醫療及智慧看診有很大的需求，計劃年底再新開一間社區智慧醫院外，未來每年將擴展2~3間門診部，為營運成長再添新動能。

另外，馬光在新加坡當地除積極拓點外，收購案腳步也未停，每年目標增加3~5家診所，目前進行中的新康連鎖中醫預計將於第3季進行收購，未來除了可挹注利潤外，也能協助新加坡馬光擴展骨傷專科。受惠新加坡自今年4月份開始全面開放，馬光新加坡營運逐漸回升，骨傷專科更較去年同期成長超過25%，公司樂觀看待新加坡的營運表現。馬光表示，水木天成為天津社區醫療門診部的二代店，設有內科、慢病管理、檢驗科、牙科及兒童牙醫、小兒推拿等舒適的看診環境外，並打造線上看診、雲端數據監控、慢病智慧管理等智慧醫療系統。

馬光深耕天津已有10年的時間，已獲得當地民眾的認可，並利用互聯網醫院資格，採線上掛號、看診、藥品直送到家的智慧服務，在中國疫情清零政策下，線上看診需求大增也使病患更依賴水木天成的智慧醫療。此點也是天津馬光的旗艦店，設置有慢病管理中心，將針對慢病病患提供更全面性的服務。