家住新北市的29歲林筱路21日凌晨，3度酒駕撞死臨時工，引起社會公憤，林現已遭押入看守所。據林女住處附近的鄰居與店家透露，林女曾自曝從事特種行業，且因愛美花百萬元整型。

據《三立新聞網》報導，林女酒駕的消息傳回其居住的社區，鄰居與附近店家都深感訝異，有店家透露，林女平時個性瀟灑、大剌剌且活潑，時常炫耀身上穿著名貴的精品；還有店家表示，林女曾自曝從事特種行業，飲酒後常不小心跌倒，身上有大小擦傷與瘀青，但也納悶她長相不差，為何要花百萬元整型。

家住淡水的29歲林女21日酒駕撞死工人，經常在臉書上分享火辣照片與男友放閃。（翻攝自當事人臉書）

新北市29歲林姓女子21日凌晨酒駕，於淡水市區撞死鋪路的交管工人，肇事後還將車輛向前駛。（民眾提供）

新北市29歲林姓女子21日凌晨酒駕，於淡水市區撞死鋪路的交管工人，肇事車輛擋風玻璃全碎。（民眾提供）

回顧事發過程，林女20日晚間與黃姓女閨蜜在北市餐敘，喝下啤酒、紅酒混酒後，自認沒醉意，堅持於21日凌晨酒駕返回淡水，未料在淡水市區竹圍派出所前撞上替鋪路工程進行交管的方姓工人，方男送醫不治。

警方趕抵現場後，替林女實施酒精檢測，呼氣結果每公升達0.77毫克，已涉犯公共危險罪，經移送地檢署偵辦；檢方複訊後，認定林女2014年因酒駕遭判刑確定，10年內再犯致人於死罪，刑度非輕，未來恐須面臨民事賠償，自稱可負擔10萬元保釋金，與其面臨的刑責相比，無法確保不會逃亡，晚間6時許向法院聲請羈押後獲准。

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