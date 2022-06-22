臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

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政壇21日盛傳，藍高雄市黨部已擬好說帖分送至各區黨部，內容主要是解釋徵召國民黨智庫執行長柯志恩的理由，紛猜測黨主席朱立倫即將在中常會上，正式提名柯志恩參選高雄市長。市黨部雖否認22日中常會就要提名的消息，卻仍引發熱議。有網友指出，「高學歷」、「形象好」這兩點就是柯的最大「致命傷」，出征高雄根本是送死，征戰高雄需要的是敢講、敢罵的草莽特質。

高雄市國民黨議員昨私下證實，就是柯志恩要代表國民黨參選高雄市長，部分議員也已開始製作與柯合掛的宣傳看板。高雄地方人士分析，柯志恩在政壇被評為「女版馬英九」，學歷高、菁英形象，要融入高雄在地人的「氣口」得更努力；加上地方議員對黨中央強力主導提名人選頗有微詞，未來選戰開打，可能只有黨部願意動起來助選。

針對將被徵召參選高雄市長的傳言，柯志恩21日親自回應《中時新聞網》，指她目前未接受徵召、沒有被告知此事，並加碼透露國民黨中常會舉行的時間，她早已安排好錄影及口試。

柯志恩有望參選高雄市長的消息掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「高學歷、形象好，千萬別來高雄！這就是她的致命傷！良心建議，要敢講、敢罵、敢同歸於盡，要不別去高雄！」「高雄不適合都會菁英的氣質，要江湖草莽的氣口」、「推柯志恩根本是推她去送死，她是優秀人才但應該放在對的地方」、「柯志恩可惜了」、「黨中央拖那麼久結果推一個不會贏的」、「朱立倫到底有把張亞中跟楊志良放眼裡嗎？」