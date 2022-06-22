恩恩事件持續延燒，侯市府面臨公關危機，新北市長侯友宜今天在市政會議對於近期紛擾表示，疫情以來許多親人、朋友從身邊離開，每個生命都是值得珍惜「曾經失去過，怎麼可能不感同身受」，事件發生大家用盡一切努力想將孩子救回，但受限法令規定，一直希望避免第一線同仁受到困擾，很遺憾錄音檔被公布，對家屬與同仁困擾與傷害，事件他會不斷檢討，「我負起全部責任」。

侯友宜說，因曾經經歷，保護好生命一直是他最重要的任務，恩恩事件到現在兩個多月，事件發生，大家盡一切努力，希望將孩子救回，讓大家不受到任何傷害，彌補傷痛是他的工作，也是他的責任。

侯說，恩恩爸爸想了解事件過程， 他完全可以體會，因為他也曾經如此，當然必須顧慮到受限法令規定，避免第一線同仁再度受到困擾，但很遺憾這幾天消防局電話錄音檔外洩並被公布，造成社會不安，對家屬以及相關同仁困擾，甚至傷害。

「我沒有盡到保護大家的責任」侯友宜說，他作為新北市長深感愧疚， 從他擔任新北市副市長開始，每次不幸事件發生，不管從消防、醫療、救護一直都是他負起的業務，事件發生他都會不斷檢討，處理過程是否能做得更好，這次他也會自我反省檢討，負起全部責任，檢視所有過程，並配合司法機關偵辦，沒人例外。

侯友宜向市府同仁喊話表示，他相信同仁都盡了力，雖不能盡如人意，但一起繼續努力加油，不要氣餒，更不要灰心，仍要一起努力做事守護好新北，希望大家永遠記得，我們要堅守到底， 第一線工作夥伴絕對要肩負起守著新北責任，幹部也要鼓勵同仁士氣，帶著同仁好好做事。