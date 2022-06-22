外界示警美國經濟躲不過衰退的聲浪越來越大，特斯拉執行長馬斯克21日出席卡達經濟論壇上時表示，美國已無法避免經濟走向衰退，而且很有可能在近期就會發生。馬斯克更強調特斯拉本季將是一個相當艱困的季度，將在未來3個月內裁減約10%的受薪員工，並增加時薪制兼職員工。

綜合外媒報導，馬斯克受訪時表示，美國經濟衰退很有可能會在近期發生，事實上，這不是馬斯克首度唱衰美國經濟，2周前他才發布內部信，透露自己對經濟有非常糟糕的預感，為此他決定暫緩特斯拉全球徵才，並且將裁員約10%。

馬斯克也說，阻止特斯拉成長的最大阻礙是原物料供應問題，而不是來自製造同業的競爭。

根據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）的調查，經濟學家認為美國經濟陷入衰退的可能性大增，預估未來12個月經濟陷入衰退的概率高達44%。

外資高盛則預計，在高通膨和俄羅斯入侵烏克蘭因素下，美國經濟明年陷入衰退的可能性為30%，遠比之前預測的15%還要高。