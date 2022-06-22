失聯移工W女日前在臉書上曬出除草、園藝工薪資袋。（新竹市專勤隊提供／王惠慧新竹傳真）

1名失聯移工W女，日前在臉書上大秀割草薪水袋炫富，相關行徑引發移民署關注，新竹市專勤隊21日將W女查處到案，她供稱，照片上的薪水袋是本地朋友的，為增加點閱率才造假。

失聯移工W女日前在臉書上曬出除草、園藝工薪資袋，還公開寫下「來台灣割草，月入5萬5，不要害羞，笑一笑就好」等，引發熱議。

這則臉書貼文、留言也遭「台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會（簡稱雇主協會）」轉貼，直呼「台灣非法移工的薪資，就是遠高於合法，而且做什麼都可以！」，並將貼文提供移民署。

新竹市專勤隊及科技偵查隊運用網路巡查及科技偵蒐技巧，掌握該名移工所在地點，將在網上炫富的W女查處到案，根據W女供稱，薪資都按日給付，無固定工作，月入 5.5萬元，是拿國人友人的薪水袋炫耀，藉以增加文章點閱率。

另外，中區事務大隊新竹市專勤隊及科技偵查隊21日運用科技偵查，緝回台中市龍井區車禍肇事逃逸的最後2名在逃失聯移工，並循線追查其非法仲介及雇主。同時，彰化縣專勤隊在合作下，一舉查獲42名失聯移工，順利將非法仲介移送台中地檢署偵辦。