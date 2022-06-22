高雄1名飲料店店員上班時因做錯飲料，和客人道歉時遭對方用手推了兩下，後來她鞠躬致歉時，又遭客人拍打她的帽子，店員覺得自己的人格評價及名譽受到損害，便報警提告，客人被依犯強暴公然侮辱罪，處罰金7000元，如易服勞役7日。

根據判決書指出，高雄1名飲料店店員於110年10月上班時不小心做錯鄭姓女客人的飲料，因而發生消費爭議，當時鄭女於店員道歉時，徒手推對方2次，又在店員鞠躬致歉時往店員頭部棒球帽拍1下，店員認為，鄭女以此強暴方式侮辱她，足以貶低她的人格評價及名譽，因此決定報警提告。

鄭女在警訊時，對動手推店員及打店員一事坦承不諱，但法官時又改口辯稱，她沒有打店員，只有拉她的帽子，經勘驗監視器畫面，及詢問證人後，認定鄭女當時在店員道歉時，確實有用手在店員頭上揮一下，因此法官認為鄭女確實有做出拍打店員頭部行為。

高雄地院法官認為鄭女因為消費糾紛，不經思考，以非理性方式處理，在店員向其道歉時，徒手推店員，顯然欠缺尊重他人名譽之觀念，但考量鄭女坦承犯行，依犯強暴公然侮辱罪，處鄭女罰金新7000元，如易服勞役，以新臺幣1000折算1日。