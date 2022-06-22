因著疫情而漸漸改變的生活習慣，電商平台各自也祭出對策應對消費者的需求，像PChome 24h購物也在去年成立了「PChome生鮮專區」，一年間相較專區成立前銷量年增50%，當中以蔬菜箱、冷凍肉品、季節水果等生鮮食品最受歡迎，進一步也帶動冷凍水餃、調理包等即食料理買氣，而業者也為了力挺台灣在地漁產業者銷售，即日起特別推出「新鮮台灣漁產」專區，站上集結華得水產、愛上新鮮、統一生機等品牌，攜業者共享資源經營電商通路，提供民眾一指下單台灣石斑魚、午仔魚、白蝦、小卷等更多元的水產選擇。

PChome 24h購物特別推出「新鮮台灣漁產」專區，集結華得水產、愛上新鮮、統一生機等品牌，其中華得水產養殖石斑更因地利及氣候優勢，魚肉口感美味、肉質Q彈。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的也為了慶祝「新鮮台灣漁產」專區成立，不僅推出組合特價，像成立超過一甲子的屏東東港在地海鮮貨商「華得水產」就祭出龍膽石斑魚肉切片組4包組特價1499元，平均單包只要375元，還有近期熱門商品鮮乳坊豐樂鮮乳936ml，消費者採「線上訂閱制」的方式，於平台下單後每週配送一次、每次2瓶，共配送4次特價1440元，讓民眾避免一次喝不完放到過期，周周都能享受新鮮且高品質的特A級鮮乳送到家；全區8月1日前購買指定品可享10%加碼回饋，7月4日前食品類滿1元抽P幣，最高有機會獲得1萬P幣。