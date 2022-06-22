台灣知名YouTuber阿滴，創辦YT頻道「阿滴英文」，又新增個人頻道「阿滴日常」，主頻道有高達267萬訂閱數，在工作上展現專業、陽光而溫暖的形象。近期更跨領域接下許多代言，其中一項房地產的代言疑似引發爭議，被網友批「接代言是不是要有點良心」，該事件讓專業人士也出來發表看法。

有網友日前在Dcard發文，標題強烈抨擊「阿滴接代言是不是要有點良心」，內文狠酸：「看來現在是有錢什麼都敢代言啦，這種明顯不妥的東西也接，是想錢想瘋了嗎？」該貼文附圖似乎是阿滴代言的建案，屋況空間大，格局開闊，是實品屋實景，位於新北土城的建案，圖片上還有阿滴的照片，標示為代言人，不過圖片中「本案地目：乙種工業區」卻引起了爭議。

有網友解釋，廣告圖上的乙種工業區是工業區內的土地，通常只能登記為工廠、辦公室等等，如果是居住用途就是違規，而且建商沒有標示房屋用途，有遊走法律邊緣嫌疑，認為阿滴身為知名YouTuber卻沒有對自己接下的代言負責，「雖然買東西本來就要有自己的判斷能力啦，但是知名度高又算是知識型YTR代言可能會有爭議的東西，大家真的覺得沒問題嗎」，引發兩派討論。

有網友發現阿滴代言建案。（圖／截取自Dcard）

粉專「Sway房市觀測站」也針對這起事件提出看法，指出廣告先前有明標是乙種工業區，表示建商沒有欺瞞，不過新的廣告拿掉了土地種類，其他照片還是有小小的放。精品屋的照片裡沒有擺放床，暗示這是辦公室，如果買下來住被投訴或被檢舉都不關建商的事，並且也贏不了。並且點明該土地種類比較便宜是因為地段環境差，加上又不能光明正大的住，由於各方面條件都比較差，才會用價格便宜吸引不懂的人來購買，而且如果居住的話，任何人都可以檢舉屋主違規使用。諷刺「你是要賭一把的買，賭一把的住？還是你想要買來隔套收租，但還是賭一把說大家都乖乖地住，沒人投訴？或是賭市長根本就不會來拆」。