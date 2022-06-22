國民黨屬意智庫執行長柯志恩參選高雄市長，柯20日到高雄議會拜訪時就鬆口，「只要高雄市民願意給我機會，一生懸命為高雄！」同黨議員邱于軒昨(21日)在臉書談到私下和柯志恩聊天時，對方犀利的提出高雄貧富差距等問題，令她大讚「專業度破表」。該篇貼文引發網友討論，柯本人也現身留言回應。

邱于軒在臉書談到，私下聊天時，柯志恩的直率、開朗和陽光吸引力十足；談市政，柯犀利的提出高雄貧富差距、產業發展的瓶頸、空污嚴重等問題，專業度破表！後來試探性的詢問「委員，如果您被徵召選高雄，你會…？」對方認真且毫不猶豫的說：只要高雄市民願意給我機會，一生懸命為高雄。

邱于軒的貼文曝光後，引發網友討論，已有超過百則留言，有不少人說「高雄該換黨及人來做了，這人是很適合人選」、「她願意來我一定投她 」、「很適合的人選」。對此柯志恩也現身留言「感謝美言！于軒的拼勁和服務熱忱，絕對是KMT新生代的佼佼者，好議員一定要留下來，于軒加油」。