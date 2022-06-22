大明高中研發處主任葉紫君率先示範以雙語教授數學課。（馮惠宜攝）

為因應國家2030雙語政策，大明高中教師團隊在2020年成立「素養導向雙語教學共備社群」，希望讓想教雙語的學科教師與英語教師共同備課落實雙語教學，並透過實際行動說服師生，拿掉自己的「偶像包袱」，大口說英語。

大明高中在2020年即由數學科、社會科、體育科及英文科老師提議成立「素養導向雙語教學共備社群」，首先邀請中科實中何永健老師到國中部實施雙語教學觀摩，學生們對常見到的數學式子全用英語表達出來都覺得非常有趣，但沒人敢開口講專業科目的英語，所以學校決定說服師生，拿掉自己的「偶像包袱」，大口說英語。

在學校的課堂休息時間廣播徵求雙語志工改以雙語呈現，擔任志工的餐飲科學生洪佳嫃完成第一次全校廣播時覺得感受很不真實，但是非常雀躍，現在彷彿是學校的小明星，接下來兼任行政的教職員的同仁也開始用雙語廣播。國中部學生陳定吾更在大明高中與大元國小的藝文聯展時以雙語介紹了自己的作品，讓在場來賓讚嘆不已。

在推動這個教師社群時，很多老師都擔心自己英語講不好，遲遲不敢在課堂上使用，此時研發處主任葉紫君率先示範，他坦承備課花了他很多時間，也逐步調整掌握雙語教學是要讓學生學習效果沒打折的精隨，當時教學觀摩區座無虛席，見到老師可以甩開教師原本尊嚴，大聲說英語跟學生溝通，感動了每一個人。

另外，在學校校慶時，校長吳原榮也在主席致詞時用雙語介紹了校慶的意義與活動，吳原榮說，英語說不好沒關係，就像我們也不會在乎外國人講中文有口音一樣，語言只是溝通，聽得懂即可。

有這些教學領頭羊與行政的支持，帶動了大明高中老師一個個加入雙語教學的行列，從原本校內僅有二至三位英文老師實施ESL全英文授課，到現在有將近20位老師加入雙語教學共備社群，範圍包含高中部與高職部，透過協作成長的理念，來追求雙語教學方面的專業精進，尤其是技職，更希望透過雙語教育，讓技職在地化更與國際接軌。