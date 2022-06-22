俄羅斯米（MI）-8直升機

愛沙尼亞當局周二說，俄羅斯邊防直升機周末侵入該國領空，並模擬飛彈攻擊，促使這北約成員國召喚俄羅斯大使。

據《每日郵報》（Daily Mail）21日報導，愛沙尼亞軍方在聲明中說，這架俄羅斯米（MI）-8直升機周六傍晚未經允許，便進入距離俄國城市普斯科夫（Pskov）不遠的愛沙尼亞東南部科伊杜拉（Koidula）區。

愛沙尼亞軍方說，這架直升機在該國領空停留了近兩分鐘，並關掉詢答機，未與愛沙尼亞航空局（Estonian Air Navigation Services）保持無線電聯繫。

據稱俄羅斯軍機今年已多次侵入愛沙尼亞領空，而這次侵入就在距離北約（NATO）預定在西班牙馬德里舉行峰會不到1星期。而MI-8一直是俄羅斯在俄烏戰爭中部署的主要飛行器之一，用以運送小型部隊，並利用飛彈和機槍火力提供密接空中支援。