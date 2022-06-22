馬俊麟和王瞳2019年經歷不倫戀風波，重創兩人形象和演藝事業，事後王瞳和艾成結婚，馬俊麟回歸家庭，風波才逐漸落幕，不過馬俊麟經歷一段沒戲拍的日子，只靠業外零星收入勉強貼補家用，如今則傳出他將接拍新八點檔，但避免和昔日緋聞對象王瞳同台，馬俊麟必須忍辱負重缺席開鏡記者會。

民視八點檔上週盛大開鏡，演員一字排開相當盛大，除了王瞳外，還有好久不見的林韋君、首挑戰演戲的謝忻、產後復出的小甜甜等人，根據《鏡週刊》報導，其實演員陣容還有馬俊麟，而劇組保密到家的原因，就是怕馬俊麟和王瞳同劇組的消息，會讓開鏡活動失焦。

而馬俊麟自前年演出《多情城市》後，經歷一段沒戲拍的日子，只靠業外零星收入勉強貼補家用，如今終於有新戲上門，但避免和昔日緋聞對象王瞳同台，他必須忍辱負重缺席活動，對於沒有被安排出席記者會，他也能理解。

雖然王瞳和馬俊麟同劇組，不過兩人的劇情線應該不會有交集，另一方面，馬俊麟妻子的IG也開始曬出一家人的溫馨合照，不久前還為馬俊麟過生日，夫妻關係已有顯然改善。