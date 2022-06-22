南韓29歲知名女星IU（李之恩），出道多年憑著甜美外表、溫柔嗓音，受到大批海內外粉絲的喜愛，加上她私底下經常大手筆地捐出善款，使大眾對於她的好感度不斷提升，也是人氣屹立不搖的原因之一。不過，即使她粉絲眾多，在網路上仍受到許多酸民攻擊，而她的經紀公司近期也硬起來向酸民提告，日前判決結果出爐，網友一看內容才發現，原來這些酸民所留的內容，真的過份到令人作噁，在網路上引發話題。

南韓經紀公司EDAM娛樂，旗下藝人除了IU外，還有知名女星申世景，兩人都擁有大批粉絲追隨，不過卻經常接到酸民的騷擾留言，令她們不堪其擾，經紀公司因此硬起來提告酸民。而21日法院的判決結果出爐，經紀公司也在官網上發表聲明，表示有許多酸民在網路上對IU及申世景進行嚴重的人身攻擊，甚至散播謠言、惡意誹謗、侵害私生活等毀損名譽的行為，公司會盡全力並透過法律途徑去保護藝人，而他們也從2019年開始積極蒐集對她們過度侮辱、人身攻擊的發言證據，該留言者也承認了所有罪刑。

法院認為，該留言者因多次且長期的在網路上留下誹謗言論，最後以「侮辱罪」和「毀損名譽」等罪名，判他有期徒刑8個月、緩刑2年、180小時志工服務及40小時性暴力防治講座，若他日後再犯，將加重罪刑。

而網友一看到經紀公司聲明後，雖然肯定其做法，卻也感到相當震驚，紛紛留言「他到底寫了什麼竟被判刑8個月」、「他還要上性暴力防治講座？感覺就是個變態」、「這人好噁心」、「硬起來就對了，但第一次看到留言被判刑的，到底是留了什麼誇張的惡評」在網路上意外掀起熱議。