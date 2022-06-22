美國總統拜登今天表示，計劃與中國國家主席習近平談話。拜登為紓緩美國高通貨膨脹壓力，目前考慮取消部分對中國進口貨物加徵的關稅。

法新社報導，拜登告訴記者：「我計劃與習主席談話。我們尚未設定時間表。」拜登週末曾說，通話可能就在「最近」。

美、中領導人上次通話是在3月18日，當時拜登警告習近平勿對侵略烏克蘭的俄羅斯施加援手。

美國前總統川普曾頒布措施，針對價值數以十億美元計中國進口貨物加徵25%關稅。

加徵這些關稅意在懲罰，美國認為中國貿易行為不公，且加徵關稅也是為了保護美國製造業者。

此舉在政治上雖受歡迎，但美國通膨飆漲至40年高峰，拜登正想方設法平抑物價壓力，並表示考慮撤銷部分關稅。

財政部長葉倫（Janet Yellen）是認為撤銷部分關稅可能有助紓緩通膨的美國官員之一。

拜習通話可能近期舉行，部分原因也是因川普時代加徵的關稅期限將於7月到期，除非要繼續實施。