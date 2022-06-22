涉嫌在台桃園高鐵站旁犯下雙屍3命命案的泰籍嫌犯王大賢逃回泰國後，已於17日向當地警方投案。事後警方發現還有2人涉案，但也已潛逃出境，我方緊急向泰國提供2人身分，並依涉殺人罪嫌對這2人發出拘票，泰國警方已於19日逮捕第2名嫌犯塔納瓦，第3名嫌薩馬也在昨(21)日向泰警投案。

我國警方調查王嫌投案後，也供出確實有2名共犯下手，還自稱因為毒品買賣起糾紛，於是僱用2名泰國同鄉一起殺害死者夫妻，2人在6月11日逃回泰國。

泰國皇家警察下轄的中央調查辦公室在19日表示，王嫌僱用2名泰國男子薩馬（Samart）和塔納瓦（Thanawat）一起殺害死者夫妻，薩馬和塔納瓦在6月11日逃回泰國。警方則在19日在泰國東北的膠拉信府逮捕了42歲的塔納瓦，塔納瓦坦承和王嫌及薩馬一起殺害死者夫妻。

中壢警方表示，命案第一現場新北市土城區移工宿舍附近的監視器，因為有部分是損壞的，僅看到王姓凶嫌開著死者夫妻的休旅車，從戶外停車場開進室內停車場，研判就是為了要搬運屍體，由於凶嫌行凶畫面並沒有任何一支監視器有拍到，根據現場跡證及屍體堆疊方式，原先認為只有1人犯案。 但由於泰國警方指有3名凶嫌，而王嫌在9日犯案後潛逃回泰國，而移工宿舍原本有101名移工，扣除犯案的王嫌以外，之後確實有2名移工也立即返回泰國，加上監視器所拍到的模糊黑影，才不排除是有共犯協助。

專案小組說，命案現場有明顯擦拭痕跡，事後再比對影像發現2人模糊身影可疑，進一步查證認為，王嫌行凶處理屍體過程，可能有到宿舍找2名泰國移工協助，懷疑2泰籍移工有可能涉案，經查2移工已在11日離開台灣返國泰國。雖然王嫌表示示毒品買賣引殺機，但目前泰國警方正協助調查犯案原因。